حسين لبيب يوجه رسالة مهمة لمرتضى منصور .. اعرف التفاصيل

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أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك بعد إيقاف واستبعاد مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور الرئيس الشرعي المنتخب أن رئاسة الزمالك شرف لأي إنسان.

وقال لبيب في تصريحات عبر تطبيق الكلوب هاوس إنه لديه رسالة مهمة للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي.

ووجه لبيب رسالة لمرتضى منصور قائلا: «كل البطولات التي أحرزها الزمالك مؤخرا في اليد والطائرة والسلة تحسب لك ولمجلسك». وقال: «مرتضى منصور هو صاحب الفضل في بطولات وإنجازات الأبيض بما فيها فريق كرة القدم».

وقال لبيب: «علاقتي بمرتضى منصور جيدة، وأضاف لنادي الزمالك مثله مثل أي رئيس نادي ترأس النادي».