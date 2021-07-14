خبيرة علاقات: السيدة خديجة كانت قوية الشخصية وامرأة حنونة مع النبي

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قالت هبة الفواح خبيرة العلاقات الأسرية، إن السيدة خديجة زوجة النبي كانت من علية القوم، ولديها شخصية قوية جدًا، ولكنها كانت مع النبي قبل أن ينزل عليه الوحي امرأة حنونة، حيث قامت بطمأنته بعد الوحي، ولم تهاجمه مثلما تفعل بعض السيدات.

وتابعت «الفواح»، خلال حوارها مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن المرأة الجدعة هي المرأة التي تقف بجانب زوجها، وليست المرأة السطحية التي لا تهتم سوى بالشكل والفلوس، مشددة على ضرورة أن تقوم المرأة بتغيير شخصيتها بين الشارع والمنزل.

ولفتت إلى أن الرجال قوامون على النساء، وعندما تكون السيدة هي سيدة المنزل في كل شيء، تتفكك العلاقة، والحل ليس ضعف شخصية الزوجة، ولكن استخدم الأسلوب الصحيح مع الزوج.

وأوضحت أنها ضد تشبيه المرأة الجدعة بـ «100 راجل» لأن المرأة لا يجب أن يتم تشبيهها بالرجل في صفاته، وكذلك الرجل لا يصح تشبيهه بالمرأة.

وأشارت إلى أن المرأة القوية في المنزل تؤدي إلى فشل العلاقة أو ضعف شخصية الراجل الحريص على استمرار العلاقة، وفي هذه الحالة تقل نظرة المرأة تجاه هذا الرجل، معقبة: «وجود امرأة قوية في المنزل أمر عكس الفطرة».