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محافظة الغربية تنظم ورشة عمل لشرح خطوات منظومة البناء الجديدة

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محافظة الغربية تنظم ورشة عمل لشرح خطوات منظومة البناء الجديدة محافظة الغربية تنظم ورشة عمل لشرح خطوات منظومة البناء الجديدة

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قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن شروط البناء الجديدة لا تسمح بالقيام بأي نوع من أعمال البناء دون الحصول على شهادة استئناف أعمال من الحي أو المركز التابع له.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عُقِدَت، بديوان عام المحافظة، مساء الأربعاء، لشرح اشتراطات البناء الجديدة.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ برصد كل المعوقات التي تواجه منظومة تراخيص البناء الجديدة لرفعها للجهات المختصة مع تكثيف حملات الرقابة خلال إجازة عيد الأضحى.

كما وجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل بحسم مع أي مخالفة لتلك الاشتراطات التي وضعتها الدولة من أجل تقنين وتنظيم عملية البناء العشوائية وحفظ حق المواطن والدولة في مظهر حضاري يليق بالجميع.

المصرى اليوم

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