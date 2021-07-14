عقوبات تأديبية لمسئولين بالمحليات: أهملوا في حادث سيارة

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أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام ٥ مسئولين بإحدي الوحدات المحلية بالقليوبية بالإهمال وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حادث سيارة تابعة للوحدة أثناء قيامها بتجميع القمامة ونقلها لمنطقة أبوزعبل.

تضمن الحكم مجازاة مسؤول الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية، ومسؤول المخازن بالوحدة، بخصم أجر ٧ أيام من راتبهما، فيما برأت المحكمة باقي المحالين من التهم المنسوبة لهم ..

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة .

كانت النيابة الإدارية قد نسبت للمحال الأول، تهمة التقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حادث السيارة ميتسوبيشى قلاب حمولة 12 م بتحرير مذكرة وعرضها على رئيس مجلس المدينة وقت وقوع الحادث عام ٢٠١٨ بالمخالفة للتعليمات، كما سلم عهدة السيارة محل الواقعة إلى سائق رغم كونه متعاقد مع جهة عمله بعقد عمل يومى وبالمخالفة للائحة صندوق التأمين الحكومىلضمانات أرباب العهد .

ونُسب للثانية، تقاعسها عن إتخاذ الاجراءات اللازمة حيال حادث السيارة، وقعدت الثالثة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حادث السيارة، لدى قيامه بتجميع القمامة ونقلها إلى المرفق الصحى بأبوزعبل، وسلم الرابع عهدت السيارة إلى السائق رغم انه متعاقد بعقد يومى، فيما قام الخامس بإعطاء أمر إلى المختصين بالوحدة المحلية بناى بقطر السيارة التابعة للوحدة المحلية دون إتخاذ اللازم حيال الحادث .