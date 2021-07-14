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أمريكا تطالب كوبا بالإفراج الفوري عن معتقلي الاحتجاجات

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أمريكا تطالب كوبا بالإفراج الفوري عن معتقلي الاحتجاجات أمريكا تطالب كوبا بالإفراج الفوري عن معتقلي الاحتجاجات

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طالبت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، كوبا بالإفراج الفوري عن الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم خلال الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد، اعتراضا على قيود مواجهة «كورونا».

جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بحسب وكالة «رويترز».

وقال نيد برايس: «العالم يراقب السلطات الكوبية وهي تعتقل وتضرب العشرات من مواطنيها، وهذا يشمل الصحفيين والأصوات المستقبلة»، مضيفا: «نحن نعلم أن هناك العديد لا ما زالوا مفقودين».

في المقابل، حمل وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريجيز، الإدارة الأمريكية المسؤولية عن عواقب المظاهرات العنيفة الأخيرة في البلاد، معتبرا أنها تهدف إلى زعزعة استقرار كوبا وسط جائحة كورونا.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»: «لقد كانت محاولة متعمدة ووحشية وانتهازية للاستفادة من الظروف التي ولدها الوباء لمحاولة خنق اقتصادنا».

المصرى اليوم

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