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فرنسا: الصين شريك وخصم للغرب في الوقت نفسه

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فرنسا: الصين شريك وخصم للغرب في الوقت نفسه فرنسا: الصين شريك وخصم للغرب في الوقت نفسه

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اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته واشنطن اليوم الأربعاء أن الصين هي في آن واحد «شريك ضروري للعالم الغربي وخصم له».

وقال لودريان في مؤتمر نظمته مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إن الصين «تغيرت»، مستشهدا بخطاب الرئيس الصيني شي جينبينغ «ذي المحتوى العدواني» خلال مئوية الحزب الشيوعي الصيني.

ورأى أن لبكين «أهداف هيمنة، لكن ربما أبطأنا في استيعاب هذا التطور»، مشددا على أن «الشراكة أمر ضروري مع الصين لكي يكون الغرب على مستوى تحديات العصر الكبيرة».

وأضاف: «مع ذلك، يجب توافر شرط الشفافية والمعاملة بالمثل والحزم في القضايا الكبرى لأن بكين منافس استراتيجي واقتصادي وخصم»، مشيرا إلى أنه «لدينا نظرة واضحة وخالية من السذاجة للتحديات التي تمثلها الصين وطريقتها في تأكيد قوتها».

وحض لودريان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على العمل معا، معتبرا أن أيا منهما لا يمكنه «العمل بمفرده في عالم اليوم».

المصرى اليوم

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