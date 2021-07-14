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بيان: رئيس البرازيل ربما يحتاج إلى جراحة عاجلة

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بيان: رئيس البرازيل ربما يحتاج إلى جراحة عاجلة بيان: رئيس البرازيل ربما يحتاج إلى جراحة عاجلة

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قال مكتب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في بيان اليوم الأربعاء، إنه يجري نقل الرئيس إلى ساو باولو، حيث سيقرر الأطباء ما إذا كان سيحتاج للخضوع إلى جراحة عاجلة.

وتلقى بولسونارو طعنة في البطن أثناء تجمع سياسي في عام 2018، ما استلزم خضوعه لعدد من العمليات الجراحية منذ ذلك الحين.

وذكر البيان أن الرئيس يعاني انسدادًا في الأمعاء.

وقال فلافيو بولسونارو ابن الرئيس إن «والده يواجه صعوبة في التحدث».

وفي تصريحات لقناة (سي.إن.إن برازيل) قال فلافيو، وهو سناتور اتحادي، إنه «إذا كان والده بحاجة للخضوع للجراحة، فإنها لن تكون إجراء خطيرا». وأضاف أن «الأطباء أزالوا سوائل من معدة بولسونارو».

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