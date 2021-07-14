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واصل سعر الذهب، مساء الأربعاء 14 يوليو 2021، ارتفاعه الذي بدأ فيه صباح الثلاثاء، ليحقق أعلى مستوى له منذ فترة طويلة، متأثرا بهبوط الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، مع تأكيدات رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى أمام الكونجرس بارتفاع التضخم بقوة وسيظل في مستويات مرتفعه خلال الشهور المقبلة.

وشهدت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في استجابة سريعة للارتفاع الجديد في سعر الذهب عالميًا، وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم، 908 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 795 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 681 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6355 جنيهًا .

وواصلت أسعار الذهب عالميا، حيث ارتفع الذهب في التعاملات الفورية والعقود الآجلة للذهب خلال دورة الولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، بنسبة 0.94%.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الأربعاء، 807.22 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،827.66 $.

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