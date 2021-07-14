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مهند لاشين على أعتاب الإنضمام للقلعة البيضاء

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مهند لاشين على أعتاب الإنضمام للقلعة البيضاء مهند لاشين على أعتاب الإنضمام للقلعة البيضاء

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اقترب مهند لاشين، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى طلائع الجيش، والمعار من نادي بيراميدز، من الإنضمام لنادي ، في الموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم»، ان اللاعب وقع على عقود انضمام للقلعة البيضاء لمدة 3 سنوات، منتظرا إنهاء كافة التفاصيل الفترة المقبلة، خصوصا وأن إدارة الزمالك فضلت تأجيل الأمر بسبب انشغال الفريق بمباريات الدوري.

وكانت إدارة الكرة بنادى الزمالك، والمتمثلة في حسين السيد وفاروق جعفر، قد وضعت «لاشين» على رأس اختياراتها من اللاعبين المحليين بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي، في ظل البحث عن البديل الجيد للاعب التونسي.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة بشأن ملف مهند لاشين، خاصة وأن اللاعب أعلن عن رغبته لمسؤولي القلعة البيضاء بارتداء قميص الأبيض بدءا من الموسم الجديد.

المصرى اليوم

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