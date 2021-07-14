طلب إحاطة بوقف أعمال «محور المعادي» ووقف نزيف فطع الأشجار : «مخالف للقانون»

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طالبت النائبة داليا السعدني عضو مجلس النواب بوقف أعمال محور المعادي على الفور، وطالبت بعقد حوار مجتمعي مع سكان منطقة المعادي لوقف كارثة محور الجزائر بالمعادي، وقدمت «السعدنى» طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها إلى وزراء النقل، والثقافة، والتنمية المحلية بشأن تداعيات قرار إنشاء كوبري علوي بمنطقة المعادي.

وطالبت في طلب الإحاطة بوقف عمل محور المعادي على الفور، وقالت: «المعادي منطقة ذات طابع متميز ولها اشتراطات وقوانين تحكم التعامل فيها، ولا يجوز التعدي عليها بأي منشآت تضر بنسيجها العمراني وهويتها، وعليه يكون التعامل معها وفقا لمعايير وضوابط يتم دراستها مع المخططين المختصين في جهاز التنسيق الحضاري، خاصة أن لديهم حلولا لتفادي كارثة عمل محور يخترق منطقة ذات طابع خاص طبقا لقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ويجب الحفاظ عليها ويتم المعاملة معها في منتهي الحرص، وعليه يجب منع عمل هذا الكوبري في هذه المنطقة حفاظا على النسيج العمراني الخاص بها والتي تتميز به عن باقي مناطق القاهرة».

وأضافت «السعدنى»: «القانون يخص المناطق ذات القيمة المتميزة حيث يحظر إقامة أي إنشاءات في الفراغات العامة والمفتوحة أو الشوارع والميادين داخل المنطقة ينتج عنها تداخل مع الصورة البصرية لواجهات المباني مثل كباري المشاة والطرق العلوية للسيارات أو الإعلانات واللافتات الإرشادية التي تقطع الشوارع والميادين، كما يحظر الاستقطاع بغرض البناء أو أي غرض آخر لأي أجزاء من المسطحات الخضراء والحدائق سواء الخاصة أو العامة أو الفراغات البينية والممرات التي تفصل بين المباني، أو تغيير استخدامها، و‎‎يجب الحفاظ على الطابع العمراني التراثي للمكان، كما يجب الالتزام بنسبة 50% كحدائق في حالة تحويل استعمالات الأراضى للمناطق الصناعية أو الخدمية إلى إسكان أو مناطق تجارية».

وتابعت: «كما يجب أيضا على وزارة النقل الرجوع لهذه الحلول ووقف نزيف إزالة المشاتل والأشجار بالمعادي، وفي حالة وجود تعديات ومخالفات من هذه المشاتل فالتعامل معها يكون بهدوء وروية وليس بالتجريف المفاجئ، فالقانون حظر قطع الأشجار المسجلة والأشجار التي يزيد عمرها على عشرين عامًا أو التي يزيد قطرها على 25 سنتيمترا سواء في الشوارع أو الحدائق العامة أو الخاصة».