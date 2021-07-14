إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات كفرالشيخ خلال العيد

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توجهت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، طبقًا لآليات رفع درجة الاستعداد المتبعة.

واستكمالاً للمتابعات، إذ تم وقف الإجازات في الفترة من 16 يوليو وحتى 23 يوليو الجاري، وتم تشكيل غرفة أزمات بالمستشفيات برئاسة مدير المستشفى ومسؤول الأقسام الحرجة ومدير الطوارئ ورئيسات التمريض بالمستشفى ومشرفة الاستقبال بالتوازي مع غرفة الأزمات الرئيسية بديوان عام المديرية وغرفة أزمات الوزارة.

وتابعت أنه تم تشكيل فريق طوارئ بالمستشفيات (جراحة وعظام) أساسي واحتياطي وذلك لمواجهة حالات الطوارئ والتعامل معها خلال الفترة المشار إليها سابقاً وتم إخلاء 30٪ من أسرة المستشفى في تخصص الجراحة العامة والعظام والحالات المستقرة بالأقسام الحرجة لحين الانتهاء من فترة رفع درجة الاستعداد وتم التأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات كافية بالأقسام.

كما تم التأكد من زيادة عدد الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة خلال الفترة المذكورة وتم التأكد من توافر كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته من جميع الفصائل وعمل مخزون طوارئ في بنوك الدم.

كما تم التأكد من جاهزية المولدات الكهربائية للعمل في حالة الطوارئ وتوافر السولار الخاص بها بكميات مناسبة والتأكد من جودة شبكة الغازات وإصلاح أي أعطال بها وكذلك يتوافر أسطوانات الأكسجين المخصصة لها وتانكات أكسجين مملوءة، وتم تجهيز فريق انتشار سريع لكل مستشفى لخدمة كل مركز ولخدمة المحافظة عند الحاجة والمحافظات المجاورة أيضا.

هذا وقد صرحت الدكتورة سوسن سلام بأن مديرية الصحة تبذل جهودا مضنية لتوفير بيئة صحية آمنة واستجابة سريعة في حالة الطوارئ، ودعت جميع العاملين بالمديرية ومراكز المحافظة إلى بذل مزيد من الجهد.