أخبار عاجلة

الخارجية تدين إطلاق ميليشيات الحوثي 3 طائرات مفخخة وصاروخا باتجاه السعودية -
في جولة مفاجئة.. أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية -
بدعم من منصة إحسان.. "أيتام جدة" تقدم كسوة العيد لـ2614 مستفيدًا -
استقالة أم إجبار عليها.. خطر يهدّد بقاء "بايدن" على عرش أمريكا! -
رئيس مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية -
«تنفيذي المنيا» يناقش استعدادات الصحة للموجه الثالثة لوباء كورونا -
إصابة طالبتين بدسوق وسيدي سالم بحالات إغماء -
ما عدد فصوص الثوم التي تحتاج تناولها يوميًا؟ -
لقاء رياضي لذوي الهمم بكفرالشيخ -
التصدي لـ 5 حالات تعدى بالبناء بدون ترخيص في القليوبية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«صناعة النواب»: مبادرة التمويل العقارى فرصة ذهبية لامتلاك وحدات متميزة ومناسبة

Print
«صناعة النواب»: مبادرة التمويل العقارى فرصة ذهبية لامتلاك وحدات متميزة ومناسبة «صناعة النواب»: مبادرة التمويل العقارى فرصة ذهبية لامتلاك وحدات متميزة ومناسبة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، ستعمل على توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية لهذه الفئات وتراعي مختلف الظروف لأنها أدرجت شروطا سهلة وميسرة.

وأضاف «محمود» في تصريحات له اليوم الاربعاء، ان المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري، بتيسيرات، تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% ولمدة تصل إلى 30 سنة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن المبادرة مخصصة فقط لمحدودي ومتوسطي الدخل وملائمة لكافة الأسر المصرية،و تابع ان المبادرة، تشترط دخلا شهريًا يصل إلى نحو 6 آلاف جنيه للأسرة محدودة الدخل و14 ألف جنيه للأسرة متوسطة الدخل، يدفع من قيمتها نحو 10% أو 20% فقط كدفعة تقديم، كما تشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، وهناك إمكانية لاستفادة أصحاب المهن الحرة والاحتياجات الخاصة وأصحاب المعاشات منها.

قال «محمود» إن مبادرة التمويل العقاري، فرصة ذهبية لمئات الآلاف من المصريين لامتلاك وحدة سكنية مناسبة وفي أماكن متميزة.

وأوضح أنه على المستوى المجتمعي، فإن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز النشاط العقاري في ، وتدفع عجلة الاقتصاد وتحل مشكلة إسكان امتدت لعقود طويلة

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البورصة تمنح مهلة 20 يوما لعرض الشراء الاجباري من المؤسسة العربية المصرفية لبلوم مصر

البورصة تمنح مهلة 20 يوما لعرض الشراء الاجباري من المؤسسة العربية المصرفية لبلوم مصر

سائق وراء سرقة مصوغات وساعات يد فى مصر الجديدة

سائق وراء سرقة مصوغات وساعات يد فى مصر الجديدة

اعداد تقرير عن تمويل التنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

اعداد تقرير عن تمويل التنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

ايتيدا : صرف 70 مليون جنيه لـ 131 شركة مصرية مستفيدة من برنامج المساندة التصديرية

ايتيدا : صرف 70 مليون جنيه لـ 131 شركة مصرية مستفيدة من برنامج المساندة التصديرية