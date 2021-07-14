«صناعة النواب»: مبادرة التمويل العقارى فرصة ذهبية لامتلاك وحدات متميزة ومناسبة

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قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، ستعمل على توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية لهذه الفئات وتراعي مختلف الظروف لأنها أدرجت شروطا سهلة وميسرة.

وأضاف «محمود» في تصريحات له اليوم الاربعاء، ان المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري، بتيسيرات، تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% ولمدة تصل إلى 30 سنة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن المبادرة مخصصة فقط لمحدودي ومتوسطي الدخل وملائمة لكافة الأسر المصرية،و تابع ان المبادرة، تشترط دخلا شهريًا يصل إلى نحو 6 آلاف جنيه للأسرة محدودة الدخل و14 ألف جنيه للأسرة متوسطة الدخل، يدفع من قيمتها نحو 10% أو 20% فقط كدفعة تقديم، كما تشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، وهناك إمكانية لاستفادة أصحاب المهن الحرة والاحتياجات الخاصة وأصحاب المعاشات منها.

قال «محمود» إن مبادرة التمويل العقاري، فرصة ذهبية لمئات الآلاف من المصريين لامتلاك وحدة سكنية مناسبة وفي أماكن متميزة.

وأوضح أنه على المستوى المجتمعي، فإن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز النشاط العقاري في مصر، وتدفع عجلة الاقتصاد وتحل مشكلة إسكان امتدت لعقود طويلة