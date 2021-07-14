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إصابة شخصين في تصادم بمدينة كفرالشيخ

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إصابة شخصين في تصادم بمدينة كفرالشيخ إصابة شخصين في تصادم بمدينة كفرالشيخ

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تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إخطارا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول كفر الشيخ بورود إشارة بإصابة شخصين في حادث تصادم موتوسيكل بسيارة بدوران النصر بمدينة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام للعلاج .

وتبين إصابة كلا من صبحية نبيل عبدالرؤوف، 45 سنة ،باشتباه ما بعد الارتجاج، كسر بالساق اليسري،و إلهام عبدالروؤف عبدالحميد،24سنة ،باشتباه ما بعد الارتجاج، وجاري تقديم الإسعافات والعلاج للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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