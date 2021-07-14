محافظ الإسماعيلية يكرم وفد متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

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قام اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتكريم وفد متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة الدفعة الثالثة «دفعة الشهيد أحمد منسي»، بعد انتهاء فترة تدريبهم بالمحافظة، في إطار البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه لمدة شهرين في الفترة من ٢٢ مايو وحتي ١٥ يوليو ٢٠٢١ بالإسماعيلية. وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء مجدي عناني السكرتير العام للمحافظة.

وقام المحافظ بإهداء درع المحافظة لوفد المتدربين التنفيذيين إيمان أحمد محمد أحمد رجب، ومحمد سعيد محمد أحمد، ومحمد محمد السيد عناني، متمنيا لهم التوفيق والنجاح فيما هو قادم.

كما قام المتدربين بإهداء دروعا تذكارية للواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام نائب المحافظ، واللواء مجدى عناني السكرتير العام للمحافظة.

ومن جانبهم، توجه وفد متدربي البرنامج الرئاسي بالشكر للمحافظ لدعمه لهم وتوجيههم الدائم خلال فترة تواجدهم بالإسماعيلية.