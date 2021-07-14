رئيسا الصين وتركيا يدعوان لتعزيز التعاون الثنائي في مبادرة الحزام والطريق

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قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن التعاون الوثيق مع تركيا في مكافحة جائحة فيروس كورونا «كوفيد -19» أضاف أهمية جديدة في العلاقات الثنائية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف بينغ، إن بكين مستعدة للعمل مع تركيا لدفع التعاون الاستراتيجي الثنائي إلى الأمام، في الوقت الذي تحتفل فيه البلدين بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية.

وشدد الرئيس الصيني دعم بكين لتركيا في الدفاع عن سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها وكذلك استراتيجيتها التنموية، معربا عن استعداد بلاده مستعدة لتعزيز التعاون في مجالات مثل مكافحة الإرهاب والأمن مع تركيا.

ودعا الجانبين إلى تعزيز التآزر بين مبادرة الحزام والطريق الصينية وخطة «الممر الأوسط» التركية، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية لتحقيق المزيد من النتائج في التعاون العملي.

وطمأن شي نظيره التركي على دعم الصين في هذا الصدد، مشددًا على ضرورة معارضة الجانبين بشكل مشترك لتسييس تتبع الفيروس وأي محاولات لتسمية الفيروس بشروط معينة، كما دعا شي الجانب التركي إلى بناء مجتمع الصحة المشتركة للبشرية بشكل مشترك مع الصين.

وأعرب أردوغان عن تهانيه بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني، كما أعرب عن دعم تركيا للصين في الدفاع عن سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها وأنشطتها في مكافحة الإرهاب، وأعرب عن معارضة بلاده للأشخاص الذين يحاولون القيام بأنشطة انفصالية تمس بسيادة الصين على أراضيها.