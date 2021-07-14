نائب محافظ بني سويف يتابع سير العمل في مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ناصر

★ ★ ★ ★ ★

زار بلال حبش نائب محافظ بني سويف مركز ناصر، لمتابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطارالمبادرة الرئاسية«حياة كريمة»،وذلك في حضور العميد عماد الدين عبدالسميع المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس عامر عبدالحكيم رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والأستاذ ماجد رمضان نائب رئيس مركز ومدينة ناصر.

حيث تفقد نائب المحافظ مشروع الصرف الصحي بكفر الجزيرة والذي يتم تنفيذه بتكلفة تبلغ 40مليون جنيه ،تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،واستمع لموجز عن سير العمل في المشروع الذي يتكون من محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد، ،ومن المقرر الانتهاء منه مارس المقبل، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى مايقرب من 40%.

كما تابع «حبش»سيرالعمل في مشروع إنشاء مجمع الخدمات باشمنت ،ضمن أعمال المشروع القومي لتطوير الريف المصري ،وسيضم المجمع الخدمي العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد،وحدة للتضامن الاجتماعي،مكتب تموين) بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع.

وناقش نائب المحافظ الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات المبادرة في عدد من القطاعات،والتي يتم تنفيذها في 20قرية و100 تابع بمركز ناصر، حيث يتم العمل في قطاع التعليم بعدد 25 مشروعا ما بين «انشاء جديد، إحلال وتجديد، توسعات بمدارس قائمة»، فيما يجرى العمل «في قطاع الصرف الصحي» في 16 قرية، والتي تشمل إنشاء شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع، بالتوازي مع العمل في مد وتدعيم خطوط المياه للمناطق السكنية المحرومة والنائية، في حين يتم حاليا في إتشاء 6 مجمعات خدمية بقرى (الحمام،بني عدى، اشمنت، دنديل، بهبشين، دلاص) بنسبة تنفيذ تتراوح ما بين 10 إلى 20%، وجار التنسيق للبدء في عدد 16 مشروعا بقطاع الصحه وإنشاء عدد 3 مغديات بقطاع الكهرباء وإنشاء عدد 9 كباري على مجاري مائية من الترع والمصارف.

حيث أشار نائب المحافظ إلى توجيهات المحافظ«د.محمد هاني غنيم»باستمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال ،والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها،وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مع التأكيد على تكليف كافة القطاعات بارسال تقارير أسبوعية«كل فيما يخصه» متضمنة الموقف التنفيذي ومعدلات ونسب الإنـجاز ومعوقات سير الأعمال«إن وجدت» لتذليلها وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية.