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سكرتير عام بورسعيد يتابع سير العمل بالميناء البري الجديد استعدادًا للتشغيل التجريبي

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سكرتير عام بورسعيد يتابع سير العمل بالميناء البري الجديد استعدادًا للتشغيل التجريبي سكرتير عام بورسعيد يتابع سير العمل بالميناء البري الجديد استعدادًا للتشغيل التجريبي

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تفقد اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، اليوم، سير العمل داخل ميناء بورسعيد البري الجديد بحي الضواحي، والمقرر تشغيلة تجريبيا الجمعة القادمة.

جاء ذلك تنفيذآ لتعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالمتابعة الميدانية لتطورات العمل في المشروعات الجاري تنفيذها.

وتابع السكرتير العام تطورات العمل في تنفيذ الميناء البري الجديد، والذي تم تصميمه على أعلى طراز كونه يمثل مدخل بورسعيد من ناحية الجنوب، ويعتبر واجهة حضارية أمام الزائرين، كما سيوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل الحركة ويمنع التكدس، فضلا عن الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية في النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد، ويمثل طفرة في خدمات النقل بالمحافظة، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال قريبا.

المصرى اليوم

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