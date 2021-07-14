«المحامين»: النقيب يوافق على إنشاء دورين لفرعية «جنوب البحيرة»

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أعلنت نقابة المحامين، عن موافقة رجائي عطية، نقيب المحامين، على طلب علاء النحاس، نقيب محامين جنوب البحيرة، لإنشاء دورين للنقابة الفرعية، بنفس المبنى المتواجد فيه مقر الفرعية، نظرًا لأن نقابتي شمال البحيرة، وجنوب البحيرة تعملان في مبنى واحد، والذي لا يتسع للنقابتين إداريا.

وأوضح «النحاس» في الطلب الذي تقدم به، أن نقابة شمال البحيرة، وجنوب البحيرة، المتاح لهما دور واحد فقط في المبنى، والباقي عبارة عن قاعة مؤتمرات، والدور الرضي قاعة أفراح، مشيرًا إلى أن تصميم المبنى يسمح بإنشاء دورين.

وأضاف «النحاس»، أن الطلب تضمن أيضَا أن يكون إحدى مداخل المبنى خاص بنقابة جنوب البحيرة، وعمل مصعد كهربائي للأدوار العلوية، وذلك ليكون مقر يليق بالنقابة وبأعضاء الجمعية العمومية من المحامين.

ووافق «عطية» على الطلب المقدم من فرعية جنوب البحيرة، وذلك لخدمة وتلبية مطالب أعضاء الجمعية العمومية لمحامين البحيرة، وذلك في حضور حسين الجمال، الأمين العام للنقابة، وأبوبكر ضوه، الأمين العام المساعد، ومحمد الكسار، ومحمد نجيب، أعضاء مجلس النقابة العامة.