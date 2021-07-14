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صرف دفعة جديدة من التعويضات لـ43 شخصًا من العريش

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صرف دفعة جديدة من التعويضات لـ43 شخصًا من العريش صرف دفعة جديدة من التعويضات لـ43 شخصًا من العريش

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أعلن مجلس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، صرف دفعة جديدة من التعويضات المالية الخاصة بالمنازل في منطقة جنوب العريش لـ 43 مواطنًا من المضارين من أهالي العريش.

قال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، إنه على أصحاب الأسماء المذكورة في الكشوف التوجه إلى إدارة الشؤون المالية بالمجلس اعتبارًا من الغد، مشيرًا إلى أن مبالغ التعويضات طبقًا للمساحة المحصورة والمواد المستخدمة في البناء.

بدوره، وجه اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على سرعة صرف التعويضات المقررة للمواطنين المضارين جراء الحرب على الإرهاب سواء للأراضي الزراعية أو للمباني بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش.

وأشار المحافظ إلى تخصيص مبلغ 332 مليون جنيه بمديرية الزراعة لصرف التعويضات عن الأشجار التي أضيرت، ومبلغ 58 مليون جنيه بمجلس مدينة العريش ومبلغ 50 مليون جنيه في مجلس مدينة الشيخ زويد، ومبلغ 517 مليون جنيه في مجلس مدينة رفح للصرف منها للمواطنين المضارين بعد استكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة للصرف.

المصرى اليوم

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