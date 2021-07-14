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«الإسكان»: جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4340 وحدة سكنية بمدينة بورسعيد الجديدة

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«الإسكان»: جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4340 وحدة سكنية بمدينة بورسعيد الجديدة «الإسكان»: جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4340 وحدة سكنية بمدينة بورسعيد الجديدة

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4340 وحدة سكنية بمشروع «سكن لكل المصريين – محدودي الدخل» بمدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، لافتاً إلى أنه من المخطط أن تستوعب المدينة عدد سكان حوالي 800 ألف نسمة، بجانب تنوع استعمالات الأراضي بها، وتشمل أراضي إسكان متنوعة، ومشروعات خدمية وترفيهية وسياحية وغير ذلك.

وقال الوزير: بالنسبة لمشروعات الخدمات، تم البدء في تنفيذ جامعة أهلية على مساحة حوالى 44 فدانا تقريباً على محاور الطرق، وجامعة تكنولوجية على مساحة 16.7 فدان، بجانب تنفيذ (مركز طبى- حضانة- نادٍ اجتماعي- مدرسة تعليم أساسي- وحدة إطفاء- مسجد – سوق تجارية – قسم شرطة) بنسب إنجازٍ متقدمة، مشيراً إلى أنه جارٍ توطين المشروعات ذات الأولويـة بالمدينة، وتشمل: محور سياحى ترفيهي- جامعة إقليمية- مركز أبحاث دولي- مركز مؤتمرات ومعارض دولية- فنادق- مركز لرجال المال والأعمال- مدينة طبية- مدينة أوليمبية.

وأضاف المهندس مجدي على حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، أنه بالنسبة لمشروعات المرافق بسكن لكل المصريين، جارٍ تنفيذ أعمال ( طرق ــ مياه ــ صرف صحي ــ ري ــ كهرباء ) بنسبة 78%، موضحاً أنه تم الانتهاء من مشروع محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150الف م3/يوم، وجارٍ تنفيذ محطة محولات شرق بورسعيد جهد 22/66 ك.ف شامل خط الربط.

المصرى اليوم

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