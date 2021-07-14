هل فارق العمر يؤثر على الزواج؟ استشاري علاقات أسرية تجيب

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قالت إيناس على، استشاري العلاقات الأسرية وتعديل السلوك، أن الوقت المناسب لسن الزواج يحدده كل شخص بنفسه حسب ظروفه.

واضافت إيناس على، خلال حديثها مع الإعلامية فرح سعيد، ببرنامج «صباح البلد» المذاع بقناة «صدى البلد»، إن هناك أشخاص يريدون عدم الزواج بعد انتهاء مرحلة الدراسة لتكوين أسرة مستقرة وهذا هو أفضل.

وأكدت استشاري العلاقات الأسرية وتعديل السلوك، أنها تفضل الزواج من عمر الـ27 عامًا إلى عمر الـ30؛ لأن الشريكين يكونا أكثر استقرارا وقدرة على الاختيار.

وعن فارق العمر، قالت إيناس على، إنها ترى أن الفارق في العمر لا يهم، وأن الأهم هو شخصية الشاب وطموحه وقدرته على تحمل المسؤولية.

وتنصح إيناس على، ألا تقل فترة الخطوبة عن 6 أشهر، ليكون هناك فرصة للتقرب أكثر ومعرفة الشخص عن قرب ومشاورة الأهل والحصول على خبراتهم، قائلة: «في التأني السلامة».