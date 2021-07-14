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«الجيزة» توقع بروتوكول مع مؤسسة «صناع الخير» لتنفيذ مشروعات تنموية

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«الجيزة» توقع بروتوكول مع مؤسسة «صناع الخير» لتنفيذ مشروعات تنموية «الجيزة» توقع بروتوكول مع مؤسسة «صناع الخير» لتنفيذ مشروعات تنموية

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وقع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بروتوكول تعاون بين المحافظة ز مؤسسة صناع الخير لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

و أكد أن البروتوكول يأتي في إطار خطه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والنمو الإقتصادي للأسر الأكثر إحتياجا مشيراً أنه يشمل تنفيذ مشروعات تنموية متوسطة وصغيرة كتسليم روؤس ماشية وماكينات خياطة ومصنع سجاد ومشروعات البقالة للأسر المستحقة.

بالإضافة إلى التعاون في المشروعات الخدمية للمجتمع كزواج اليتيمات وتوفير الأجهزة التعويضية وسداد التصالحات وسداد ديون الغارمين والغارمات وتركيب وصلات مياه كلما أمكن ذلك إلى جانب التعاون في مشروع تنموي بقرية الشوبك وتقديم الأجهزة الطبية للمستشفيات التابعة لمحافظة الجيزة.

وإستكمالاً للتعاون بين محافظة الجيزة وجمعية صناع الخير سلم محافظ الجيزة ١٩ عروسة من الفتيات المقبلات على الزواج منح مالية مقدمة من مؤسسة صناع الخير في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.

ومن جانبه أشاد الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون المثمر مع محافظة الجيزة لصالح المجتمع وجهود المحافظة المستمرة في توفير حياة كريمة للمواطنين مؤكداً حرص الجمعية الدائم على الوقوف بجانب المواطنين بمختلف المحافظات.

المصرى اليوم

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