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كشف اللواء دكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، الاستعدادات الأخيرة لحديقة الحيوان لاستقبال الجمهور في عيد الأضحى المبارك.

وأوضح رجائي خلال لقائه مع مراسل برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الإدارة تعمل على تقديم خدمة مميزة للجمهور من خلال صنع مقاعد خشبية جديدة، والاهتمام بالمساحات الخضراء وتهذيب الأشجار مع أعمال طلاء ودهانات في الحديقة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إلى أنه تم عمل مشروعات ترفيهية مثل «البدالات المائية» وحديقة الحيوان الأليفة التي بوسع الزائرين التفاعل بشكل مباشر مع الحيوان، لافتا إلى أنه تم تدشين منطقة ملاهي على أعلى مستوى مع صيانة دورات المياه وتقديم منظومة نظافة على أعلى مستوى.

وأضاف أنه تم تطوير متحف المحنطات الحيوانية على مستوى عال، مؤكدا أن هذا المتحف يُعتبر حديقة حيوان مصغرة تحتوى على مختلف البيئات سواء ساديات أو طيور أو زواحف، كما يحتوي على منحطات فرعونية.