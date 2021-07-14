أخبار عاجلة

مدير شرطة "رنية" يقلّد "الخشي" رتبة "رائد" -
"الحريري" يدعم تكليف "ميقاتي" بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان -
جمعية "كفى" تختتم "الحرم بيئة نقية" بتوعية 35 ألف شخص خلال موسم الحج -
مشهد مهيب.. هل رأيت نسرًا يسبح بجناحيه من قبل؟ -
رئيس جامعة الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي لبدء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات -
غدًا.. «ماشية السنيورة» ضمن العروض الفنية في بيت السحيمي -
تشغيل العيادات الخارجية بمستسفى الأطفال التخصصي في الأقصر -
ضبط 81 قضية مخدرات وتنفيذ 37867 حكماقضائيا خلال 24 ساعة -
رفض منحه الميراث .. شاب يقيّد شقيقه بالحبال ويشعل النار فى جسده بالقاهرة .. تفاصيل -
بحضور «شعراوي».. محافظ القاهرة يوقع برتوكولًا مع «الأكاديمية الوطنية» لتدريب العاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تفاصيل استعدادات حديقة الحيوان لاستقبال ضيوفها في عيد الأضحى ()

Print
تفاصيل استعدادات حديقة الحيوان لاستقبال ضيوفها في عيد الأضحى (فيديو) تفاصيل استعدادات حديقة الحيوان لاستقبال ضيوفها في عيد الأضحى ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء دكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، الاستعدادات الأخيرة لحديقة الحيوان لاستقبال الجمهور في عيد الأضحى المبارك.

وأوضح رجائي خلال لقائه مع مراسل برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الإدارة تعمل على تقديم خدمة مميزة للجمهور من خلال صنع مقاعد خشبية جديدة، والاهتمام بالمساحات الخضراء وتهذيب الأشجار مع أعمال طلاء ودهانات في الحديقة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إلى أنه تم عمل مشروعات ترفيهية مثل «البدالات المائية» وحديقة الحيوان الأليفة التي بوسع الزائرين التفاعل بشكل مباشر مع الحيوان، لافتا إلى أنه تم تدشين منطقة ملاهي على أعلى مستوى مع صيانة دورات المياه وتقديم منظومة نظافة على أعلى مستوى.

وأضاف أنه تم تطوير متحف المحنطات الحيوانية على مستوى عال، مؤكدا أن هذا المتحف يُعتبر حديقة حيوان مصغرة تحتوى على مختلف البيئات سواء ساديات أو طيور أو زواحف، كما يحتوي على منحطات فرعونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لحظة منع الجيش التونسي للغنوشي ونواب آخرين من دخول مقر البرلمان (فيديو)

لحظة منع الجيش التونسي للغنوشي ونواب آخرين من دخول مقر البرلمان (فيديو)

بالفيديو.. الجيش يمنع "الإخواني" الغنوشي من دخول مقر البرلمان التونسي

بالفيديو.. الجيش يمنع "الإخواني" الغنوشي من دخول مقر البرلمان التونسي

قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو)

قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو)

بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)

بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)