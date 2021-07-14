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مناقشة رواية «فوق الجاذبية» للروائي السعودي أحمد الشدوي بمكتبة القاهرة الكبرى الجمعة

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مناقشة رواية «فوق الجاذبية» للروائي السعودي أحمد الشدوي بمكتبة القاهرة الكبرى الجمعة مناقشة رواية «فوق الجاذبية» للروائي السعودي أحمد الشدوي بمكتبة القاهرة الكبرى الجمعة

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يناقش ملتقى السرد العربي وصالون «في حضرة الإبداع» رواية «فوق الجاذبية» للروائي السعودي أحمد الشدوي، وذلك مساء الجمعة 16/7 بمكتبة القاهرة الكبرى في .

يناقش الرواية النقاد، د.حسام عقل، د.أحمد فرحات، د.إيهاب عبدالسلام، م. ياسر أنور، د.زينب أبوسنة.

ويشير الناقد دكتور أحمد فرحات في قراءته لرواية فوق الجاذبية: «يولد السرد في رواية فوق الجاذبية للروائي أحمد الشدوي من لحظة بينية شديدة التعقيد والدلالة، إذ ينطلق من بؤرة التوتر الكلي فهو يبدأ مشهده من نقطة اشتعال الحدث من ذروته، يقذفها إلى متلقيه في حيرة وتوتر، ثم يعود لينسج الأحداث بتوال دقيق يبدو فيه المشهد غامضًا بل ملبسًا حيث يمثل حدثًا أو إضافة ما لينمو معها السرد، في تتابع مثير».

وتابع: «فما علينا إلا أن نتصور الجملة الأولى في الرواية أو في المشهد المتوتر حيث تجمع بين ثلاث شخصيات يلفهم الغموض: أدخل خالد الكبسولة حين كانت رؤيا توشوشه في أذنه بكلام لم يفهمه جيمس.. فأنت أمام بداية متوترة معقدة منذ الوهلة الأولى، يأخذك فيها الشدوي إلى عالمه الفضائي الرحب، عبر شخصيات ثلاث تتصارع جميعا في همس وصمت».

المصرى اليوم

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