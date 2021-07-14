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جامعة بنها تستقبل وفد وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي

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جامعة بنها تستقبل وفد وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي جامعة بنها تستقبل وفد وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي

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استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، وفد من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، يضم كلا من الدكتور محمود وفيق مدير إدارة التأهيل المعامل للاعتماد الدولي، والدكتور فرحات سعد استشاري بوحدة إدارة المشروعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب البشري، وشرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور محمود عبد الغفار مدير وحدة إدارة مشروعات التطوير، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث، والدكتورة نيفين عبد الحفيظ مدير مشروع التحاليل الطبية.

وقال الدكتور مصطفى القاضي، إن وحدة التحاليل الطبية ذات التخصص الدقيق بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشري تعتبر من أفضل الوحدات بكلية، مؤكدا على أهمية مشروع تحاليل السموم والمخدرات وأنه ذات جدوي اقتصادية ويخدم سياسات الدولة واتجاهاتها حيال الكشف عن المخدرات والسموم .

من جانبه، أضاف الدكتور محمود عبد الغفار أن الزيارة تهدف إلى تسليم وتسلم مخرجات مشروع تطوير معمل وحدة التحاليل الطبية ذات التخصص الدقيق بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشري مع متابعة المشروعات السابقة الممولة من وحدة إدارة مشروعات التعليم العالي بالجامعة.

يذكر أن جامعة بنها متمثلة فى كلية الطب البشرى حصلت على ٤ مشروعات لتطوير المعامل وتأهيلها للاعتماد الدولي، وقد تم اعتماد معملى الكشف المبكر عن الاورام ومعمل وحدة البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية من الإيجاك، كما أنه جارى إعتماد معمل وحدة التحاليل الطبية ذات التخصص الدقيق.

المصرى اليوم

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