إزالة 3 حالات تعد على أراضي زراعية في الجيزة (صور)

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الدورية لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية ومواجهة أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذلك الإطار، قام مركز ومدينة أبوالنمرس بإزالة ٣ حالات تعدي في المهد على الأراضي الزراعية وشملت إزالة سور على أرض زراعية بدون ترخيص على مساحة ١٢٠ متر بطريق كرسپي زاويه ابو مسلم، وإزالة سور تحت الإنشاء يتم تنفيذه تمهيدا لرفع جمالون على أرض زراعية بدون ترخيص على مساحة ٧٠٠متر بعرب سراب شبرامنت، وإزالة جمالون مقام على أرض زراعية بدون ترخيص بطريق مصنع البصل بشبرامنت على مساحة ٦٠٠ متر.

وتم ضبط واصطحاب المخالفين إلى قسم شرطه أبوالنمرس لاتخاذ الإجراءات القانونية. وذلك بمتابعة من اللواء محمد عبدالحميد رئيس مركز أبوالنمرس .