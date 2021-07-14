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تواصل أعمال التطوير والتجميل بمدينة الأقصر

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تواصل أعمال التطوير والتجميل بمدينة الأقصر تواصل أعمال التطوير والتجميل بمدينة الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بالتنبيه على رؤساء الأحياء متابعة الأنشطة اليومية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات الحي ومتطلباته وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن من خلال تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع تراكمات المخلفات والأتربة، مع استكمال أعمال التطوير والتجميل.

وقام حسام العمدة رئيس حي شرق بتكليف من رئيس مدينة الأقصر استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة شارع القباحى الغربى الرئيسي، تقسيمه إلى حارتين استجابة لشكاوى المواطنين، ولتفادي الكثير من الحوادث وتعديات أصحاب الورش على حرم الطريق العام، مع الاهتمام بأعمال الإنارة، لافتاً إلى أن الهدف من هذه الأعمال هو خدمة المواطنين وتحقيق طموحاتهم في الحياة وسط بيئة نظيفة ومتكاملة الخدمات والمرافق.

المصرى اليوم

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