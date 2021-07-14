★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

مبادرة التمويل العقاري كانت من أكثر الكلمات بحثًا على محرك البحث جوجل عمليات بحث طوال أمس الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء حيث يبحث الكثير من الشخاص عن شروط مبادرة التمويل العقاري، بعدما أعلن البنك المركزي رسميًا شروط مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقصة 3%، مع أطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا، والتى تستهدف محدودى ومتوسطى الدخل.

وفى هذا التقرير يستعرض موقع المصرى اليوم، أهم المعلومات حول تفاصيل وشروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودى ومتوسطى الدخل:

قال البنك المركزى في بيان صحفي، الثلاثاء، إن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مبادرة التمويل العقاري الجديدة

مبادرة التمويل العقاري 2021 .. المستندات وشروط التقديم وجهات التمويل

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته.

- قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأبناء.

- مستندات إثبات الدخل (صافي الدخل الشهري).

- إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

- في حال كان المتقدم متزوجًا عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقدم إقرار يفيد بذلك.

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي كهرباء أو غاز أو مياه.

- تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية سواء كان الاتى:

عمل إضافي.

الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي.

معاش استثنائي أو خلافه.

امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًّا.

شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدوى الدخل

كما حدد البنك المركزى شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل ومن المستفيد منها وهي كالتالى:

1- تشترط مبادرة التمويل العقاري أن يكون المستفيد حاملا للجنسية المصرية.

2- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً، ولا يزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان.

3- تنطبق مبادرة التمويل العقاري على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

4- سعر قيمة الوحدة لمحدودى الدخلً 350 ألف جنيه. ويتم يدفع 10% دفعة مقدمة، مع سنوات التسديد تصل إلى 30 عامًا.

5- أن يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، مع العلم أن الفائدة 3 % هي فائدة متناقصة تسري على الوحدات منخفضة ومتوسطة الدخل.

6- دفع مصاريف إدارية .5 % لمحدودي الدخل و1% لمتوسطي الدخل.

7- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.

8- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة- الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها.

بالنسبة لمتوسطي الدخل في مبادرة التمويل العقاري

يتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى

أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

جهات التمويل التي تقدم قرض التمويل العقاري

محدودي الدخل يمكنهم التعامل مع 22 بنكًا في مبادرة التمويل العقاري.

متوسطي الدخل يمكنهم التعامل مع جميع البنوك من أجل تمويل الوحدات التي يحصلون عليها.

جهات تمويل مبادرة التمويل العقاري الجديدة 2021

بحسب موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، تضم القائمة العديد من البنوك والشركات التي شاركت في مبادرة التمويل العقاري السابقة، ويتوقع أن يتم زيادتها في الفترة القادمة والتي جاءت كالآتى:

- البنك الأهلي

- بنك القاهرة

- بنك مصر

- بنك ناصر الاجتماعي

- البنك العربي الأفريقي الدولي

- البنك التجاري الدولي

- البنك العقاري المصري العربي

- البنك المصرى الخليجي

- الشركة المصرية للتمويل العقاري

- بنك الاتحاد الوطني

- بنك الاستثمار العربي

- بنك التعمير والإسكان

- بنك التنمية الصناعية

- بنك الشركة المصرفية العربية

- بنك القطري الوطني الأهلي

- بنك الكويت الوطني

- بنك المصرف المتحد

- بنك بلوم

- بنك فيصل الإسلامي المصري

- بنك كريدى أجريكول

- شركة الأهلي المتحد

- شركة الأهلي للتمويل العقاري

- شركة أملاك للتمويل العقاري

- شركة تمويل للتمويل العقاري

- شركة كونتكت للتمويل العقاري

- شركه التعمير للتمويل العقاري (الأولى)

- شركه العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري

وكان البنك المركزي قد أطلق مبادرة التمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.