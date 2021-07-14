مصايف الإسكندرية : نسبة الإشغال 25%.. ولافتات «الإكرامية ابتزاز» تزين الشواطئ (صور)

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، نسبة الإشغال في الشواطئ التى تراوحت بين 25 % إلى 50%، بينما كانت نسبة إشغال شواطئ العجمى العامة 35% والمؤجرة 25%.

وقال «رشاد»، إن موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف Www.catr.gov.eg، استقبل 35 حجز إلكترونى للشواطئ أمس الثلاثاء بعدد أفراد 195، و30 حجز عن اليوم الأربعاء بعدد أفراد 192.

وأشار إلى أنه في سابقة تحدث لأول مرة، استضاف شاطئ المندرة المجاني ٢٥ طفلا من الأطفال بلا مأوى، بالتنسيق مع الفريق المحلي لأطفال وكبار بلا مأوى برئاسة الدكتورة ماجدة جلاله مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

ولفت إلى أنه تم متابعة أعمال إزالة المخلفات ونظافة مياه الشواطئ، وإستكمالاً لأعمال صيانة ورفع كفاءة دورات المياة تم متابعة نظافة دورات المياة بجميع الشواطئ والتاكد من صلاحيتها للاستخدام، ومتابعة أعمال نظافة الرمال ورفع القمامة من جميع الشواطئ، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية والتباعد بين الشماسي والكراسي بجميع الشواطئ، والتأكد من وجود أبراج المراقبة وعمال الإنقاذ بجميع الشواطئ، وصيانة غرفة الإسعاف بشاطئ جليم العام وشاطئ ادوارد الخراط، وتصميم شبكة بحجم كبير بشاطئ ستانلي لنظافة مياه البحر، والتأكد من وضع بانر «لا للإكرامية» على بوابة شاطئ رأس التين الشرقي وشاطئ الأنفوشي الغربي، والتأكد من كتابة سعر ساعة تأجير البدالات ٨٠ جنيها لعدم المغالاة في الأسعار بشاطئ جزيرة الدهب.

"مصايف الاسكندرية": نسبة الإشغال 25% و 192 فرداً حجزوا "الكترونياً" .. وبنرات "الإكرامية ابتزاز" تزين الشواطئ (صور)

"مصايف الاسكندرية": نسبة الإشغال 25% و 192 فرداً حجزوا "الكترونياً" .. وبنرات "الإكرامية ابتزاز" تزين الشواطئ (صور)

"مصايف الاسكندرية": نسبة الإشغال 25% و 192 فرداً حجزوا "الكترونياً" .. وبنرات "الإكرامية ابتزاز" تزين الشواطئ (صور)

"مصايف الاسكندرية": نسبة الإشغال 25% و 192 فرداً حجزوا "الكترونياً" .. وبنرات "الإكرامية ابتزاز" تزين الشواطئ (صور)

"مصايف الاسكندرية": نسبة الإشغال 25% و 192 فرداً حجزوا "الكترونياً" .. وبنرات "الإكرامية ابتزاز" تزين الشواطئ (صور)

"مصايف الاسكندرية": نسبة الإشغال 25% و 192 فرداً حجزوا "الكترونياً" .. وبنرات "الإكرامية ابتزاز" تزين الشواطئ (صور)

"مصايف الاسكندرية": نسبة الإشغال 25% و 192 فرداً حجزوا "الكترونياً" .. وبنرات "الإكرامية ابتزاز" تزين الشواطئ (صور)

"مصايف الاسكندرية": نسبة الإشغال 25% و 192 فرداً حجزوا "الكترونياً" .. وبنرات "الإكرامية ابتزاز" تزين الشواطئ (صور)

"مصايف الاسكندرية": نسبة الإشغال 25% و 192 فرداً حجزوا "الكترونياً" .. وبنرات "الإكرامية ابتزاز" تزين الشواطئ (صور)

"مصايف الاسكندرية": نسبة الإشغال 25% و 192 فرداً حجزوا "الكترونياً" .. وبنرات "الإكرامية ابتزاز" تزين الشواطئ (صور)

وأوضح رئيس الإدارة أنه في خطوة هامة لتحقيق الانضباط وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية تم ضبط مواد كحولية ومخدرة بشاطئ السرايا، وحقق شاطئ سيدي بشر المميز مخالفة فرض اكرامية وتم إرجاعها للمصيف وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستأجر، مؤكداً الاستعداد الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى التالية ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠، و٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨، وكذلك موقع الإدارة الرسمي Www.catr.gov.eg.