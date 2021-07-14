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بدء امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الشعبة العلمية في الشرقية

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بدء امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الشعبة العلمية في الشرقية بدء امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الشعبة العلمية في الشرقية

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توافد طلاب الشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الشرقية، منذ قليل، على لجان الامتحانات استعدادا لدخول المدارس لأداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، والمقرر لها في العاشرة من صباح اليوم الأربعاء.

حرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب إلى المدارس، وقاموا بعمل مراجعة نهائية للمادة المقرر الامتحان فيها اليوم قبيل دخول المدارس التي بدأت فتح أبوابها للسماح لدخول الطلاب، وسط إجراءات إحترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية.


ويؤدي امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالشرقية نحو 45 ألف طالب وطالبة، أمام 162 لجنة موزعة على مستوى ٢٠ إدارة تعليمية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، بالتنسيق بين مديريات التربية والتعليم والصحة والداخلية والتأمين الصحي وروساء المدن والأحياء.

المصرى اليوم

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