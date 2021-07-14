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607 مليار يوان حجم الاستثمار الاجنبي في الصين في النصف الاول من العام الجاري

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607 مليار يوان حجم الاستثمار الاجنبي في الصين في النصف الاول من العام الجاري 607 مليار يوان حجم الاستثمار الاجنبي في الصين في النصف الاول من العام الجاري

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قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء، إن الاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم فعليا في بر الصين الرئيسي قفز بنسبة 28.7 % على أساس سنوي، ليصل إلى 607.84 مليار يوان، أو 90.96 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري.

وزاد هذا الحجم بنسبة 27.1 % عن نفس الفترة من عام 2019.

وبلغ الاستثمار الأجنبي في صناعة الخدمات 482.77 مليار يوان في هذه الفترة، بزيادة 33.4 % على أساس سنوي، مع زيادة الاستثمار الأجنبي في قطاع خدمات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 42.7 بالمائة.

وزاد الاستثمار من الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بنسبة 49.6 % وارتفع الاستثمار من رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي بنسبة 50.7 % و10.3 % بالترتيب في النصف الأول.

وزادت الاستثمارات الأجنبية في الاستخدام الفعلي في مناطق شرقي ووسط وغربي الصين بنسبة 29.7 % و33.6 % و6.1 % بالترتيب.

المصرى اليوم

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