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هدية الداخلية للمصريين فى العيد..ضبط دولية قبل تهريب نصف طن هيروين وحشيش

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هدية الداخلية للمصريين فى العيد..ضبط شبكة دولية قبل تهريب نصف طن هيروين وحشيش هدية الداخلية للمصريين فى العيد..ضبط دولية قبل تهريب نصف طن هيروين وحشيش

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نجحت قوات امن القاهرة ممثلة فى وحدة مكافحة المخدرات، ، من ضبط أكبر شبكة دولية تعمل فى تجارة وتهريب المخدرات ،تبين من التحريات ان الشبكة قادمة من الخارج وتتكون من "7 أتراك وسورى الجنسية " وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بهدف تهريبها إلى داخل البلاد، لتوصيلها إلى عملائهم من كبار التجار لتوزيعها على التجار ومتعاطى المخدرات فى العيد.

بدات القوات بالتنسيق مع أمن مطار القاهرة الجوى، لتسهيل خروج التشكيل الأجنبى بالمخدرات من المطار، ومتابعتهم حتى يتم التوصل إلى باقى الشبكة المعاونة لهم داخل البلاد.

؛ تم تتبع التشكيل الأجنبى، او الشبكة الدولية حتى تقابلوا مع 8 مصريين من كبار تجار الكيف وتمت محاصرتهم وضبطهم .

عثر بحوزة الشبكة الدولية على كميات هائلة من المخدرات عبارة عن "٦٦ كيلوجراما من المسحوق الأبيض المخدر (هيروين)، و٢٦٢ كيلو جراما من مخدر الحشيش، عبارة عن (طرب) مغلفة، وجاهزة للتوزيع بنظام الجملة على التجار، و٢٥٠ جراما من مخدر الايس، و١٥ ألف قرص من عقار الكابتجول المخدر، والمحظور تداوله، ومدرج ضمن جداول المواد المخدرة، و٧٧٥ كليوجراما من الصوديوم المستخدم فى خليط المواد المخدرة، و١ بندقة رشاش آلى، ومعها ١٤ خزينة بها طلقات من ذات العيار، و١١٦ طلقة آلى عيار ٧.٦٢ x ٣٩ مم، و١ طبنجة ٩ مم، ومعها ٢ خزينة مليئة بالطلقات من ذات العيار، و١ طبنجة ساقية، و٣٦ طلقة من ذات العيار، و٢٥ طلقة خرطوش.

حاول افراد الشبكة الدولية والتشكيل المصرى اطلاق النار على قوات الامن الا ان القوات تمكنت من محاصرتهم وضبطهم .

المصرى اليوم

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