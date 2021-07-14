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طلاب «أزهرية الإسكندرية» يؤدون امتحان البلاغة وسط إجراءات احترازية

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طلاب «أزهرية الإسكندرية» يؤدون امتحان البلاغة وسط إجراءات احترازية طلاب «أزهرية الإسكندرية» يؤدون امتحان البلاغة وسط إجراءات احترازية

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يؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، امتحانهم في مادة البلاغة، وسط اجراءات احترازية مشددة.

وقال الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، إنه شدد على ضرورة مطابقة الامتحانات للمناهج المقررة، والتزام الجميع بارتداء الكمامات، وتطهير وتعقيم اللجان بشكل مستمر، وقياس درجة الحرارة للجميع قبل دخول اللجان، وتوفير المناخ المناسب؛ ليؤدي الطلاب امتحانهم، مع منع الغش بكافة صوره وأشكاله، والتعاون بين الجميع لتخرج الامتحانات بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة منطقة الإسكندرية الأزهرية.

وانطلقت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2020/ 2021 الدور الأول، يوم 19 يونيو الماضى وتنتهى يوم 1 أغسطس المقبل، على أن تبدأ امتحانات الدور الثانى للثانوية يوم 4 سبتمبر وتنتهى يوم 13 سبتمبر.

المصرى اليوم

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