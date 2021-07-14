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26 ألف طالب يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية أمام 113 لجنة بثانوية الإسكندرية

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26 ألف طالب يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية أمام 113 لجنة بثانوية الإسكندرية 26 ألف طالب يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية أمام 113 لجنة بثانوية الإسكندرية

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يؤدى طلاب الشهادة الثانوية العامة (الشعبة العلمية)، الأربعاء، امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية (البحتة)، بنظام التقييم الجديد «بابل شيت» والاختيار من متعدد، أمام 113 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية الثماني في الاسكندرية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن عدد المتقدمين للامتحان بـ«الشعبة الأدبية» بلغ 20 ألف و 382 طالب وطالبة، من إجمالى 46481 طالب، مقابل 26099 للشعبة العلمية، حيث يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني.

وأضاف أنه تم تجهيز 16 استراحة بجميع الإدارات وتوفير كافة مستلزمات الإقامة لرؤساء اللجان، مشيراً إلى أنه تم تطعيم 3720 من المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ضد .

المصرى اليوم

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