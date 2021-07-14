بيع 500 صك للأضاحي بشمال سيناء بقيمة مليون جنيه

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أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء عن بيع عدد 500 صك للأضاحي على مستوى المحافظة بقيمة مليون جنيه، لذبح الأضاحي وتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجًا والأسر الفقيرة .

أكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن سعر صك الأضحية 2000 جنيه، ويتم توفيره بديوان عام المديرية والإدارات التابعة لها ومختلف مساجد المحافظة.. مشيرًا إلى توريد قيمة مبيعات صكوك الأضاحي بشمال سيناء في حساب وزارة الأوقاف.

أشار مدير عام الأوقاف، إلى أن عملية بيع صكوك الأضاحي مستمرة حتي وقفة عرفات، مطالبًا المقتدرين بشراء صكوك الأضاحي للتوسعة على الفقراء والمحتاجين والمستحقين، لافتًا إلى أن مشروع صكوك الأضاحي بدأ في عام 2015، حيث استفادت منه عدة ملايين من الأسرة المصرية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبدعم من اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء.