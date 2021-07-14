حالة الطقس اليوم.. وتوقعات درجات الحرارة خلال أسبوع

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، استمرار درجات الحرارة اليوم حول نفس معدلاتها السائد خلال حالة الطقس هذا الأسبوع، ولتبدأ موجة حالة اعتبارًا من يوم الجمعة ترفع درجة الحرارة العظمي لـ45 درجة يومي الأحد والإثنين المقبلين، ويكون الطقس في مصر شديد الحرارة على القاهرة وأغلب أنحاء الجمهورية

توقعات حالة الطقس هذا الأسبوع.. وتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة

وتكون درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع وحسب درجات الحرارة المعلنة من هيئة الأرصاد عن حالة الطقس حتى يوم الإثنين كما يلي..

يتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمي المتوقعة في القاهرة الوجه البحري اليوم وغدًا 37 درجة والمحسوسة 39 درجة، وترتفع الجمعة والسبت لتصل إلى 39 درجة وتكون المحسوسة 41 درجة، ثم تنخفض الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل لـ 38 درجة للعظمي و40 للمحسوسة.

وتكون درجات الحرارة في السواحل الشمالية اليوم وكذلك يوم الإثنين المقبل 31 درجة للعظمي وتكون المحسوسة 34 درجة، وتصل غدًا الخميس والأحد من الأسبوع المقبل إلى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة، وترتفع العظمي يومي الجمعة والسبت إلى 33 والمحسوسة 36 درجة.

تظل درجة الحرارة العظمي في جنوب سيناء اليوم الاربعاء عند 39 درجة والمحسوسة 42 درجة، وترتفع غدًا الخميس وبعد غدٍ الجمعة إلى 40 للعظمي و43 للمحسوسة، وترتفع أيضًا درجات الحرارة العظمي لتصل إلى 41 درجة من السبت إلى الإثنين، وتكون درجة الحرارة المحسوسة يومي السبت والأحد 44 درجة، بينما تنخفص المحسوسة يوم الإثنين إلى 43 درجة.

وتكون درجة الحرارة العظمي اليوم في شمال الصعيد 38 درجة والمحسوسة 39 درجة،وترتفع العظمي يوم الخميس إلى 39 درجة والمحسوسة 40، وترتفع خلال الفترة من الجمعة إلى الاثنين وتصل إلى 41 درجة للعظمي و42 درجة للمحسوسة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوسطة في جنوب الصعيد اليوم وغدًا الخميس 41 للعظمي و42 للمحسوسة، وتزيد الحرارة الجمعة إلى 42 للعظمي و43 للمحسوسة، ووترتفع العظمي السبت إلى 44 والمحسوسة 45، وتصل العظمي يومي الأحد والإثنين إلى 45 درجة، وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 46 درجة يومي الأحد والإثنين.

حالة الطقس غدًا .. وتوقعات بارتفاع درجة الحرارة المحسوسة لـ46 الأسبوع المقبل

توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر

يكون الطقس اليوم شبيه بحالة الطقس أمس، ويكون حار رطب في القاهرة الكبري والوجه البحري، ويكون شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب في السواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدل رطب على جميع الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد الجوية يكون البحر المتوسط معتدل، والرياح شمالية غربية، ويترفع الموج من مترين إلا ربع إلى مترين وربع، ويكون البحر الأحمر من معتدل لمضطرب، والموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

تفاصيل درجات الحرارة في مصر اليوم الأربعاء

ترتفع درجات الحرارة في القاهرة اليوم عن الطقس أمس لتكون 37-25 والمحسوسة 39، وتظل درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم ثابتة مثل طقس الأمس عند 31-24 وتظل المحسوسة 34 درجة.

وتكون درجة الحرارة العظمي الأعلي في مصر اليوم 42 درجة في أسوان والوداي الجديد أبوسمبل وإدفو، وتكون الصغري في الوادي الجديد 27 درجة، والصغرى في أسوان وإدفو وأبوسمبل 28 درجة، وتكون الحرارة المحسوسة 44 درجة في أبوسمبل، و43 في إدفو و42 في الوادي الجديد وأسوان.

وتكون درجات الحرارة في المنيا 37-25، شرم الشيخ 40-29، شلاتين 38-27، قنا 40-27، الفيوم 37-24، الأقصر 41-27، الطور 37-25، أسيوط 39-26، العريش 33-25، بني سويف 37-25، سوهاج 40-26، حلايب 36-27، الغردقة 39-28 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في رفح 32-24، دمياط 32-25، دمنهور 35-24، المنصورة 37-24، الإسماعيلية 37-24، شبين الكوم 37-25، بلطيم 32-23، بورسعيد 32-26، سيوة 38-23، السويس 37-25،، طنطا 36-24، السلوم 33-23، الزقازيق 37-25 درجة.

حالة الطقس غدًا .. وتوقعات بارتفاع درجة الحرارة المحسوسة لـ46 الأسبوع المقبل

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