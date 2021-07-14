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ضبط كمية من نبات البانجو والأسلحة بحوزة 5 متهمين في أسوان

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ضبط كمية من نبات البانجو والأسلحة بحوزة 5 متهمين في أسوان ضبط كمية من نبات البانجو والأسلحة بحوزة 5 متهمين في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الأربعاء، القبض على 5 عاطلين بحوزتهم 750 جرام من مخدر البانجو، و5 قطع سلاح ناري.

كانت معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة السلاح، حيث تم شن مأموريات للقبض عليهم، وتم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيلوا إلى النيابة التي تولت التحقيق.

واستهدفت الحملة البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، والعناصر الإجرامية والخارجين على القانون، والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وذلك بالنسيق مع فرع الأمن العام بأسوان.

المصرى اليوم

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