الصحة تكشف تفاصيل مصحة شقيق رامي صبري المتوفي

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علق الدكتور هشام زكي مدير إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة، على وفاة كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، قائلًا إن عدد المصحات المرخصة في القطاع الخاص لعلاج الإدمان والصحة النفسية تبلغ 15-20 مستشفى، و95 مركز قطاع خاص، بخلاف إليها المستشفيات الحكومية».

وكشف زكي في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أن شروط حصول القطاع الخاص على تراخيص المراكز الصحية يخضع للقانون 153 لسنة 2004 وقانون رعاية المريض النفسي لسنة 2009 حيث تتم الإجراءات وفقًا للمستندات المحددة منها تسجيل المركز في المجلس القومي للصحة النفسية، حيث أن هناك شرطًا وهو أن يشرف المجلس على تلك الإجراءات ويتم تسجيل المركز أولًا في المركز الإقليمي التابع للصحة في كل محافظة يعقبها إجراءات تراخيص المنشاة الطبية.

وحول الفيلا التي تم تخصيصها كمصحة لعلاج الإدمان والتي لقي شقيق الفنان رامي صبري حتفه غرقًا بعد هروبه منها، قال إن هذه منشاة غير رسمية وغير معترف بها وفقًا للإجراءات والاشتراطات، وهي عبارة عن فيلا عادية في شارع عادي، وبها عدد من النزلاء غير معلم بهم، وغير مستوفية للاشتراطات الصحية.

وواصل قائلا: «أدنى معايير مكافحة العدوي غير موجود في المكان أصلًا، مفيش حتى لافتة تحمل اسمها وعبارة عن بدروم ودورين وأسرة من دورين في عدد من الحجرات وكل غرفة بها خمسة أو ستة أسرة»، كما أن صاحب المنشأة ليس طبيبًا ولا يتبع المهن الطبية وليس من ذوي الاختصاص، مشيرا إلى أن المقر كان به نحو 50 إلى 60 شخصا.