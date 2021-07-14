صحة البحر الأحمر تعلن شروط القبول بمدارس التمريض.. واستثناء أبناء 3 فئات (تفاصيل)

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أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، درجات التنسيق لمدارس التمريض بالمحافظة وشروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالبحر الأحمر للعام الدراسي المقبل.

وتضمنت الشروط حصول الطالب على الشهادة الاعدادية العامة الحديثة (لغة إنجليزية) دور أول للعام الدراسي من أبناء محافظة البحر الأحمر (على أن يكلف بالعمل بالمحافظة بعد الحصول على المؤهل مدة لا تقل عن سنتين)، ومن نفس الإدارة الصحية التي تقع في دائرتها المدرسة حرصا على مبدأ التوطين، ولا يقل سن المتقدم عن (١٥عاما) ولا يزيد ١٨عام، في أول أكتوبر المقبل، وأن تكون الطالبة غير متزوجة أو سبق لها الزواج ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة وعدم النقل من محافظة لأخرى أو مدينة إلى أخرى داخل المحافظة بعد إعلان قبول الطالب.

واجتياز الاختبارات الآتية (الاختبار الشخصى-الاختبار الطبى-الاختبار النفسي-اختبار الإملاء للغة العربية- اختبار اللغة الإنجليزية-كشف الهيئة، ويتم قبول من ٢٥: ٣٠ طالب وطالبة بكل مدرسة طبقا لأعلى المجاميع، وتقبل الملفات طبقا للحد الأدنى للمجموع لكل مدرسة.

ومن المقرر أن يتم بدء قبول الطلبات بمقر مدارس التمريض، بدءا من يوم الأحد الموافق21-6-202 وحتى الأحد الموافق 25-7-2021، ولا تقبل أي طلبات بعد الموعد المحدد.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن القبول بالمدارس طبقا للمجاميع الأعلى لمن تنطبق عليهم الشروط، مشيرا إلى أنه سيتم استثناء أبناء شهداء الجيش والشرطة والجيش الأبيض من الشروط، عدا شروط اللياقة البدنية.

ونظراً للإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد وعدم التجمعات تم تقسيم قبول الملفات لكل مركز إدارى بواسطة ولى الأمر، ولمدة ثلاثة أيام متتالية على ثلاث فئات طبقا للمجموع، حيث أنه تم تحديد القبول بـ ٢٦٠ درجة لمدرسة الغردقة، و٢٥٠ درجة لسفاجا والقصير، و٢٢٠ درجة لراس غارب، و٢١٠ درجة الشلاتين، و٢٣٠ لمرسي علم.