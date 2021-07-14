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بالأسماء.. صرف تعويضات لعدد 20 مواطنًا برفح بقيمة 16.6 مليون جنيه

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بالأسماء.. صرف تعويضات لعدد 20 مواطنًا برفح بقيمة 16.6 مليون جنيه بالأسماء.. صرف تعويضات لعدد 20 مواطنًا برفح بقيمة 16.6 مليون جنيه

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أعلنت محافظة شمال سيناء، عن صرف دفعة جديدة من التعويضات المالية الخاصة بالمنازل للمرحلة الرابعة، وما بعدها بالشريط الحدودي بمدينة رفح، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال العميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة رفح، إنه تم دفع المبالغ الخاصة بالتعويضات على حساب المستحقين بالبنك، حيث أن تاريخ استحقاق تلك المبالغ يوم 25 من يوليه الجاري.

وأضاف رئيس مركز ومدينة رفح، أن الدفعة الجديدة من التعويضات تضم عدد 20 مواطنًا من المضارين من أهالي مركز ومدينة رفح بقيمة 16 مليون و650 ألف و600 جنيهًا.

وحذر رئيس مركز ومدينة رفح المواطنين بعدم التعامل مع الوسطاء، وعدم التعامل بالتوكيلات، حيث سيتم التعامل المباشر مع المواطن المستحق للتعويض دون وسطاء.

بدوره وجه اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على سرعة استكمال صرف التعويضات المقررة للمواطنين المضارين جراء الحرب على الإرهاب، سواء للأراضي الزراعية أو للمباني بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش.

المصرى اليوم

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