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600 مسجدًا لصلاة عيد الأضحي في شمال سيناء

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600 مسجدًا لصلاة عيد الأضحي في شمال سيناء 600 مسجدًا لصلاة عيد الأضحي في شمال سيناء

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قال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إن المديرية خصصت عدد 600 مسجدًا على مستوي المحافظة لإقامة صلاة عيد الأضحي المبارك.

وأكد جمعة في تصريحات صحفية، أن صلاة العيد ستقام في المساجد الكبري، والتي تقام بها صلاة الجمعة، وعددها 600 مسجدًا بالمحافظة، لافتًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين وارتداء الكمامات الواقية وإحضار المصلي الشخصية، مع استمرار إغلاق دورات المياه

أشار جمعة إلى عدم السماح باقامة صلاة العيد في الساحات أو الأماكن الفضاء، مع فتح المساجد للصلاة قبلها بـ10 دقائق وإغلاقها بعد الصلاة بـ 10 دقائق، معلنًا التزام المديرية بالضوابط المحددة التي وضعتها وزارة الأوقاف.

المصرى اليوم

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