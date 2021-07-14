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اليوم الأربعاء .. الداخلية تعلن عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة (تفاصيل)

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اليوم الأربعاء .. الداخلية تعلن عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة (تفاصيل) اليوم الأربعاء .. الداخلية تعلن عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة (تفاصيل)

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تعلن وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء عن شروط قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية والحاصلين على ليسانس الحقوق للعام الحالى أو العام الماضي.

ومن المقرر أن يعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، في مؤتمر صحفى كافة التفاصيل والشروط الخاصة بالقبول ومواعيد التقديم، ويشترط الدخول لأكاديمية الشرطة بالكمامة والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى مع توفير المطهرات.

ويخضع الطلاب الراغبون في الالتحاق بكلية الشرطة لعدد من الاختبارات، أبرزها اختبارات القدرات، وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة في هذا الاختبار حالة رسوبه، فضلاً عن اختبارى المقاس والقوام، حيث يتم قياس طوال القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفى حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة، وهناك اختبار القوام، حيث يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن «الطول ـ 90»، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

كما يخضع الطلاب للكشف الطبى، حيث يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط، بينما يتم إجراء الكشف النفسى أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار، ويؤدى الطالب الاختبار الرياضى في عدد من التمرينات الرياضية المقررة ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه، ويخضع الطالب عقب ذلك لكشف السمات، من خلال اخضاع الطالب لاختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذه الاختبارات، ثم يأتى عقب ذلك اختبارالهيئة.

المصرى اليوم

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