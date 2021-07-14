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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على نجران وجيزان وعسير والباحة ومكة

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على نجران وجيزان وعسير والباحة ومكة "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على نجران وجيزان وعسير والباحة ومكة
رياح نشطة على الشرقية والرياض ونجران

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق (نجران، جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، ورياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة؛ تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف؛ يصل الى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية على الأجزاء الشمالية إلى شرقية على الأجزاء الجنوبية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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