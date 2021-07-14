أخبار عاجلة

تونس.. سعيد يجمد عمل البرلمان ويقيل الحكومة -
ارتفاع وترقب .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 26 يوليو 2021 -
سواريز يتدرب على الغوص قبل الالتحاق باتلتيكو مدريد -
أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة ومصطفى حمدي يودعان تصفيات الرماية -
منتخب المانيا للجمباز يغير طريقة ارتداء ملابس اللعبة للمرة الأولى خلال منافسات الأوليمبياد -
أولمبياد طوكيو 2020.. عمر عصر يصعد للدور الثالث في منافسات فردي تنس الطاولة -
إخماد حريق بمدينة مغاغة في المنيا دون أضرار بشرية -
أولمبياد طوكيو 2020.. منتخب اليد يخسر من الدنمارك بنتيجة (27-32) -
اليوم ..محاكمة 5متهمين ب"خلية الفرقان" -
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

البنك المركزي: الاحتياطي النقدي وصل لـ 40.5 مليار دولار .. والتضخم 4.5 %

Print
البنك المركزي: الاحتياطي النقدي وصل لـ 40.5 مليار دولار .. والتضخم 4.5 % البنك المركزي: الاحتياطي النقدي وصل لـ 40.5 مليار دولار .. والتضخم 4.5 %

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن التسهيلات التي قدمها البنك المركزي في إطار مبادرة دعم الصناعة بلغت 480 مليار جنيه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البنك المركزي قدم دعم قيمته 220 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

ولفت جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إلى استفادة نحو 4.5 مليون مواطن من مبادرة المشروعات متناهية الصغر.

وأضاف أن هناك مبادرة بالبنك المركزي لتحويل 3.7 مليون فدان من الري بالغمر إلى الري الحديث بتكلفة 55 مليار جنيه، موضحا أن الفدان الواحد تكون تكلفته 15 ألف جنيه سوف يتم تقسيطه على 10 سنوات بقسط سنوي 1.5 ألف جنيه.

وأردف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن تحويل الأرض من الري بالغمر إلى الري الحديث يزيد من مساحة الأرض الزراعية لأنه يوفر مساحة المساقي التي كانت تبور أجزاء داخل الحقل.

واختتم أن الاحتياطي النقدي بلغ 40.5 مليار دولار، وتحويلات المصريين بالخارج 28 مليار دولار وعائدات قناة السويس 5.5 مليار دولار، مختتما بأن التضخم وصل إلى 4.5 %.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ارتفاع وترقب .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 26 يوليو 2021

ارتفاع وترقب .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 26 يوليو 2021

سواريز يتدرب على الغوص قبل الالتحاق باتلتيكو مدريد

سواريز يتدرب على الغوص قبل الالتحاق باتلتيكو مدريد

أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة ومصطفى حمدي يودعان تصفيات الرماية

أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة ومصطفى حمدي يودعان تصفيات الرماية

منتخب المانيا للجمباز يغير طريقة ارتداء ملابس اللعبة للمرة الأولى خلال منافسات الأوليمبياد

منتخب المانيا للجمباز يغير طريقة ارتداء ملابس اللعبة للمرة الأولى خلال منافسات الأوليمبياد