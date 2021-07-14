اجتماع أعضاء لجنة الجوائز التقديرية والتشجيعية لعام ٢٠٢١ في جامعة قناة السويس

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أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تمنح جوائز تقديرية وتشجيعية وتميز علمي وإبداع فكرى سنويا للعاملين بالجامعة، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأقسام العلمية بالكليات حسب الشروط والإعداد المنصوص عليها بكل جائزة مع العمل بالقواعد التي تم وضعها من قبل اللجنة العليا للجزائر بالجامعة.

وتماشيا مع هذا السياق قامت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالاجتماع بلجنة فحص ومراجعة المترشحين لجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية لعام ٢٠٢١. بحضور أعضاء اللجنة الدكتور السيد حسين الطمنى، والدكتور أحمد إبراهيم السقا، والدكتور أحمد محمد أحمد حسن، والدكتور مجدى محمد عبدالمنعم، والدكتور دنيا محمد على أبوالمعاطي.

وقامت الدكتورة ماجدة هجرس بإجراء المقابلة الخاصة بجائزة أفضل بحث تطبيقي لأعضاء هيئة التدريس، وذلك استكمالا لتقييم الجائزة.

كما ناقشت هجرس خلال الاجتماع نتائج بقية الجوائز لتحديد الفائز بكل جائزة واعتماد النتيجة من المحكمين.