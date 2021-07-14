أخبار عاجلة

تونس.. سعيد يجمد عمل البرلمان ويقيل الحكومة -
ارتفاع وترقب .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 26 يوليو 2021 -
سواريز يتدرب على الغوص قبل الالتحاق باتلتيكو مدريد -
أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة ومصطفى حمدي يودعان تصفيات الرماية -
منتخب المانيا للجمباز يغير طريقة ارتداء ملابس اللعبة للمرة الأولى خلال منافسات الأوليمبياد -
أولمبياد طوكيو 2020.. عمر عصر يصعد للدور الثالث في منافسات فردي تنس الطاولة -
إخماد حريق بمدينة مغاغة في المنيا دون أضرار بشرية -
أولمبياد طوكيو 2020.. منتخب اليد يخسر من الدنمارك بنتيجة (27-32) -
اليوم ..محاكمة 5متهمين ب"خلية الفرقان" -
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اجتماع أعضاء لجنة الجوائز التقديرية والتشجيعية لعام ٢٠٢١ في جامعة قناة السويس

Print
اجتماع أعضاء لجنة الجوائز التقديرية والتشجيعية لعام ٢٠٢١ في جامعة قناة السويس اجتماع أعضاء لجنة الجوائز التقديرية والتشجيعية لعام ٢٠٢١ في جامعة قناة السويس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تمنح جوائز تقديرية وتشجيعية وتميز علمي وإبداع فكرى سنويا للعاملين بالجامعة، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأقسام العلمية بالكليات حسب الشروط والإعداد المنصوص عليها بكل جائزة مع العمل بالقواعد التي تم وضعها من قبل اللجنة العليا للجزائر بالجامعة.
وتماشيا مع هذا السياق قامت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالاجتماع بلجنة فحص ومراجعة المترشحين لجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية لعام ٢٠٢١. بحضور أعضاء اللجنة الدكتور السيد حسين الطمنى، والدكتور أحمد إبراهيم السقا، والدكتور أحمد محمد أحمد حسن، والدكتور مجدى محمد عبدالمنعم، والدكتور دنيا محمد على أبوالمعاطي.
وقامت الدكتورة ماجدة هجرس بإجراء المقابلة الخاصة بجائزة أفضل بحث تطبيقي لأعضاء هيئة التدريس، وذلك استكمالا لتقييم الجائزة.
كما ناقشت هجرس خلال الاجتماع نتائج بقية الجوائز لتحديد الفائز بكل جائزة واعتماد النتيجة من المحكمين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ارتفاع وترقب .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 26 يوليو 2021

ارتفاع وترقب .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 26 يوليو 2021

سواريز يتدرب على الغوص قبل الالتحاق باتلتيكو مدريد

سواريز يتدرب على الغوص قبل الالتحاق باتلتيكو مدريد

أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة ومصطفى حمدي يودعان تصفيات الرماية

أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة ومصطفى حمدي يودعان تصفيات الرماية

منتخب المانيا للجمباز يغير طريقة ارتداء ملابس اللعبة للمرة الأولى خلال منافسات الأوليمبياد

منتخب المانيا للجمباز يغير طريقة ارتداء ملابس اللعبة للمرة الأولى خلال منافسات الأوليمبياد