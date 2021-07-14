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جمال نجم: 220 ألف أسرة مستفيدة من مبادرة التمويل العقاري..

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جمال نجم: 220 ألف أسرة مستفيدة من مبادرة التمويل العقاري.. فيديو جمال نجم: 220 ألف أسرة مستفيدة من مبادرة التمويل العقاري..

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قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثالثة معفيين من الحد الأقصى للدخل، بمبادرة التمويل العقاري، موضحا أن هذا عرفان من الدولة لهذه الأسر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جميع البنوك المصرية من حقها المشاركة في مبادرة التمويل العقاري، موضحًا أن المبادرة تمنح البنك نوع من الاستقرار ويجني منها عائد مقبول وينشط محفظته.

وواصل نائب محافظ البنك المركزي، أن مبادرة التمويل العقاري تعتبر تحقيق فعلي لجزء من مبدأ العدالة الاجتماعية، الذي وجه به الرئيس .

وأوضح أن من شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري أن تكون الوحدة السكنية قابلة للتسجيل، موضحة أنه لا يحق للمواطن الاستفادة أكثر من مرة من مبادرات دعم الإسكان.

وأضاف جمال نجم، أن كراسة الشروط سوف تكون عند صندوق الإسكان الاجتماعي، ومتوقع أن يستفيد من المبادرة 220 ألف أسرة من المبادرة.

المصرى اليوم

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