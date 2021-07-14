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ماهر همام يوجه رسالة لمحمود الخطيب

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ماهر همام يوجه رسالة لمحمود الخطيب ماهر همام يوجه رسالة لمحمود الخطيب

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أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر قادر على تخطي عقبة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي التونسي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، وحسم التأهل للمباراة النهائية المقرر إقامتها السبت المقبل، على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وقال همام في تصريحات لبرنامج «البريمو» إن الأهلي تخطى من هو أصعب من كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، مثل فريق ماميلودي صن داونز وفريق الترجي الرياضي التونسي، وأرى أن المارد الأحمر قادر على تحقيق نتيجة إيجابية والسعي نحو تحقيق اللقب العاشر.

واختتم همام قائلا إن وجود محمود الخطيب كرئيساً لبعثة الفريق في المغرب، يعطي دفعة معنوية كبيرة للاعبين، نظراً للقيمة الكبيرة التي يحظى بها بيبـو، لاعباً كان أو رئيساً للنادي.

المصرى اليوم

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