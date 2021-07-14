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رئيس مدينة دسوق يتابع إصلاح خط صرف صحي بمدينة دسوق

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تابع السيد عبدالستار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع المهندس هاني البسيونى، مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس نعمان أبوزور، رئيس الصرف الصحي بدسوق، وفريق العمل المعين بالقترتين الصاحبية والمسائية إصلاح خطر الصرف الصحي بطريق السلخانة أمام كوبري المدير وتسليك الخطوط بالشوارع الفرعية، وذلك بالتنسيق مع نائب رئيس المدينة أحمد عيسى، ونائب رئيس المدينة لجهاز النظافة أحمد سلطان ورئيس حى شمال أشرف دواد، وتم رفع المياه المتراكمة نتيحة الصرف ومازال العمل مستمرا.

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