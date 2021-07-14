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بسبب موسيماني.. معلق بي إن سبورت يوجه رسالة لجمهور الأهلي

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بسبب موسيماني.. معلق بي إن سبورت يوجه رسالة لجمهور الأهلي بسبب موسيماني.. معلق بي إن سبورت يوجه رسالة لجمهور الأهلي

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أكد على محمد على المعلق الرياضي بقنوات Bien Sports، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي يسير بخطى ثابتة حتى الآن، مشيراً إلى أنه حقق أهدافه منذ توليه قيادة القلعة الحمراء.

وقال على في تصريحات لبرنامج «البريمو»: موسيماني نجح في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب ، ثم التتويج بكأس على حساب طلائع الجيش، ويقترب من حصد اللقب الإفريقي هذا الموسم وهو ما يجعله على أعتاب تحقيق إنجازاً قارياً جديداً، وهو الهدف المطلوب داخل منظومة النادي الأهلي.

واختتم على: لا أجد سبباً رئيسياً في الهجوم الغير مبرر من بعض الجمهور على الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، فهو ناجح حتى الآن في تحقيق الأهداف المطلوبة منذ قدومه إلى تدريب الفريق.

المصرى اليوم

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