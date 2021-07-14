استعدادًا للأولمبياد.. سفر أول فوج من البعثة الإدارية لطوكيو

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غادر وفد مقدمة البعثة الإدارية المصرية، متوجها إلى مدينة طوكيو باليابان، وذلك لبداية التجهيزات لبعثة مصر، التي من المقرر أن تشارك في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

وتوجه وفد مقدمة البعثة المصرية، مكون من خالد حسن، ولميس غازي، والدكتورة أماني عبدالفتاح من أجل وضع الترتيبات لإقامة البعثة المصرية، وحضور الاجتماع التحضيري للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية، يالإضافة للإطلاع على أخر التعليمات قبل وصول البعثات المصرية.